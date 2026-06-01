01 юни 2026, 12:07 часа 0 коментара
Истината след 20 години: Защо Дичо и Димитър Кърнев разделиха D2?

Близо 20 години след най-обсъжданата раздяла в българската рок музика, Дичо и Митко Кърнев за първи път говорят откровено за причините, довели до разпадането на култовата група D2. В разговор в предаването на Мон Дьо по NOVA двамата музиканти връщат лентата назад към времето, когато са били на върха на славата, но и под огромен вътрешен натиск.

Какво се случва между тях?

В разгара на успеха Дичо си спомня момент, който ясно му показва колко големи са станали: две техни песни звучат една след друга по радиото в рамките на кратко такси пътуване – знак, че групата вече е навсякъде.

Въпреки външния блясък, вътре в бандата започват да се появяват напрежения. По думите на Митко Кърнев част от причините са творчески – желанието за нов модел на работа, при който всички участват в композирането, а не само един човек.

Към това се добавят и лични промени. Дичо започва да се развива паралелно и в киното, което естествено го отдалечава от ежедневната работа на групата. "Дичо в този период започна да снима и в киното, което малко го отдалечи от семейството", споделя Димитър.

Един от най-тежките моменти за всички е смъртта на бащата на Митко Кърнев, който е ключова фигура в организацията и стабилността на D2. Той е човекът, който държи групата "в кондиция" и подредена в най-важните години.

След неговата загуба балансът в групата се нарушава, а натрупаното напрежение започва да влияе все по-силно върху отношенията между членовете. 

И двамата категорично отричат слуховете за голям конфликт или скандал."Аз просто хванах едни рейсове и тръгнах", казва Дичо, признавайки, че свободолюбивият му характер трудно се е вписвал в ограничения. Според изпълнителите, раздялата е резултат от комбинация от фактори – различни посоки в развитието, творчески разминавания и естествения цикъл на една група.

