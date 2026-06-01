„Прекрасна широколистна гора е унищожена“: Абровски призова Община Варна да премахне сградите в „Баба Алино“

01 юни 2026, 12:01 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Община Варна трябва да влезе в своята роля и да премахне незаконните постройки, тогава ще можем да започнем да възстановяваме природата. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по повод незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна. Той посочи, че може да настоява за това като министър, като гражданин и като данъкоплатец, но отговорността е на кмета на града.

Замеделският министър посочи, че в момента се правят изчисления на загубите. По думите му загубите като дървесина не са много големи, за природата обаче са огромни. Абровски посочи, че неговият призив е да се спази законът, защото онова, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. "Когато спрем да ги спазваме, тогава изчезва държавата. Това, което аз ще правя и правителството ще прави, е да се спазва законодателството", заяви министърът.

Абровски каза още, че първите сигнали в Министерството на земеделието и храните са от октомври 2023 година, подадени от неправителствена организация. По думите му Регионалната дирекция по горите е реагирала незабавно и са започнали проверки и уведомления, както и действия от гледна точка на опазване на гората. "От гледна точка на строителен надзор и контрол, Община Варна се е забавила доста", отбеляза той.

Министърът уточни, че са изсечени предимно различни видове широколистни дървета. Той допълни, че е посетил мястото и е установил, че една прекрасна широколистна гора е унищожена, и изрази надежда тя да бъде възстановена.

Незаконни постройки Община Варна Пламен Абровски парк Баба Алино
Виолета Иванова Редактор
