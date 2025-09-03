Войната в Украйна:

Шести чужденец си тръгна от "червената" къща! ЦСКА разкара поредния ненужен футболист

03 септември 2025, 09:53 часа 136 прочитания 0 коментара
31-кратният шампион на България ЦСКА, който се намира в изключителна криза, изгони поредния ненужен футболист. Този път от "червената" къща си тръгна защитникът Мика Пинто. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, съобщи официалният сайт на "червените". Това е шестият чужденец, който бива изгонен от ЦСКА в рамките на последните няколко седмици.

Крайният защитник пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 28 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците“. "ЦСКА желае успех на Мика Пинто в бъдещите предизвикателства", се казва в съобщението.

ЦСКА обяви раздялата с Пинто малко след като привлече негов заместник - аржентинския ляв бек Анхело Мартино. Пинто е поредният, който е освободен от ЦСКА това лято след Лиъм Купър, Тибо Вион, Аарън Исека, Зюмюр Бютучи и Джейсън Локило.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
