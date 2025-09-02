Войната в Украйна:

Официално: ЦСКА купи футболист от бивш отбор на Лео Меси

02 септември 2025, 20:27 часа 396 прочитания 0 коментара
Официално: ЦСКА купи футболист от бивш отбор на Лео Меси

Ръководството на ЦСКА официално обяви привличането на аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Левият бек премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците", превръщайки се в осмото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец. За последно Мартино, който ще играе с номер 17 за столичния ни гранд, защитава цветовете на бившия тим на Лионел Меси - Нюелс Олд Бойс.

Анжело Мартино подписа с ЦСКА

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

Добре дошъл, Мартино! 🇦🇷 ✒🔴 ЦСКА привлече крайния защитник Анжело Мартино. През този сезон той е взел участие в 13...

Posted by CSKA Sofia FC on Tuesday, September 2, 2025

По медийна информация контрактът на левия бек с „армейците“ ще е за срок от 3 години. „Червените“ пък ще платят на Нюелс Олд Бойс около 400 хиляди евро за правата на аржентинския футболист. Пристигането на Мартино е отлична новина за Душан Керкез, който в момента разполага единствено със Сейни Санянг на левия фланг на отбраната.  „Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му желае много успехи с червената фланелка!“, написаха от ЦСКА в своя официален сайт.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Илиан Антонов – символ на тоталния хаос в ЦСКА, с който и Любо Пенев трудно ще се справи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лионел Меси ЦСКА Летен трансферен прозорец
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес