Официално: ЦСКА купи футболист от бивш отбор на Лео Меси

Ръководството на ЦСКА официално обяви привличането на аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Левият бек премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците", превръщайки се в осмото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец. За последно Мартино, който ще играе с номер 17 за столичния ни гранд, защитава цветовете на бившия тим на Лионел Меси - Нюелс Олд Бойс.

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

По медийна информация контрактът на левия бек с „армейците“ ще е за срок от 3 години. „Червените“ пък ще платят на Нюелс Олд Бойс около 400 хиляди евро за правата на аржентинския футболист. Пристигането на Мартино е отлична новина за Душан Керкез, който в момента разполага единствено със Сейни Санянг на левия фланг на отбраната. „Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му желае много успехи с червената фланелка!“, написаха от ЦСКА в своя официален сайт.

