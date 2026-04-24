"Синя" България чака 6 години за този ден! Левски има нов собственик и готви нов грандиозен стадион!

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков официално сдаде властта на бизнесмена Атанас Бостанджиев! Легендата на "сините" ще остане президент на клуба, но неговият мажоритарен пакет акции ще бъде прехвърлен на Бостанджиев, който се ангажира да издържа финансово клуба и да построи нов стадион "Георги Аспарухов". Тази грандиозна новина бе съобщена на извънредна пресконференция, свикана часове преди Вечното дерби срещу ЦСКА.

Атанас Бостанджиев официално е новият собственик на Левски

"Днес се обръщам към всички вас не като собственик, не като президент, не като легенда на клуба, а като левскар. Ще бъда кратък, но емоционален. И затова ще си позволя да изчета следващите редове, за да съм сигурен, че ще кажа всяка дума така както искам. Защото този момент няма да се повтори, поне не и в моя живот. Когато поех Левски, клубът бе не просто в труден период. Левски беше на ръба да изчезне от лицето на земята и да остане прашинка в историята на футбола. Като нещо случило се отдавна, но забравено с времето, на ръба на финансовото оцеляване, с празни сметки и с дългове за десетки милиони. На ръба на доверието и на дни от това да загуби достойнството си. Тогава много хора гледаха на клуба като на безнадеждна битка и изгубена кауза. Аз не можех да го гледам така. 2151 дни - точно толкова минаха до днес от 2 юни 2020 г. Денят, в който поех Левски. Ако си поиграете с това число, ще откриете нещо, което на мен не ми изглежда случайно. Получава се 27, може да е 2:7, ако сте фенове на резултатните мачове. Последното е част от историята ни и ни напомня кои сме. Другото е цел в бъдещето, към която сме се устремили. Аз вярвам в подобни знаци, а през изминалите 2151 дни вярата ми беше тествана многократно. Знам, че няма човек, който да не помни през какво преминах", започна Сираков, а след това продължи да чете емоционалната си реч, връщайки се към спомените от последните 6 години, в които бе начело на клуба.

"Вярвах, защото този клуб е преживял повече от всеки нас. И ще надживее всеки един от нас. Дали си представях, че цената ще бъде толкова висока? Не. Дали съжалявам за нещо? Съжалявам, че семейството ми плати част от тази цена. Смея да кажа, че и помъдрях", добави още Сираков. И продължи: "Левски не принадлежи на човека, който временно го управлява. Левски принадлежи на историята си, на хората, даже и на онези, които още не са се родили, но един ден ще го обикнат. Да ръководиш Левски не е въпрос на власт, не е въпрос на настроение. Да останеш с Левски, когато е най-трудно, не е героизъм, това е чест."

"Независимо как завърши този сезон, днес за пръв път мога да кажа нещо, което дълго време не можех да изразя на глас. Левскари, оцеляхме! Левски ще има своя нов дом! От няколко месеца работим за новия стадион "Георги Аспарухов". Това е голяма крачка в развитието на клуба, която ще изисква нов мащаб, нова енергия. Затова имам удоволствието да поканя човека, с когото ще направим тази крачка - новият собственик на Левски г-н Атанас Бостанджиев", обяви Сираков, след което Бостанджиев влезе в залата и се настани до него.

Маркетинг директорът Климент Йончев представи Бостанджиев, като подчерта, че Наско Сираков ще остане президент на Левски, но няма да бъде акционер в дружеството. "Вярвам, че ще върнем клуба, където трябва да бъде. Защо Левски? Защото аз съм левскар от малък. За мен е доста вълнуващ момент да вляза като собственик в клуба като запален фен и да участвам в бъдещото развитие на клуба. Искам сърдечно да благодаря на Наско и да го поздравя за огромния геройски труд, усилия и жертви, които лично е направил, за да запази, да стабилизира и да даде бъдеща посока за Левски", започна Бостанджиев.

Левски ще построи най-добрия стадион в България

"Ангажирам се лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България и една от най-добрите в Европа. Нов стадион, нова юношеска база. Клубът заслужава това нещо. Ще направя всичко възможно - финансово и стратегически, за да покорим нови върхове и да направим нещо велико", добави още Бостанджиев.

След това в залата влезе архитектът Цветан Петров, който ще работи по вдигането на новия стадион "Георги Аспарухов". "Това е процес, който изисква много. Трябва във всеки един момент да вложим най-доброто. Контурът, в който ще бъде поместен новия стадион, попада изцяло в чашката на настоящия стадион. Запазвайки пешеходното движение на стадиона, ние успяваме да дадем невероятно усещане за феновете. Съответно да съхраним духа на сегашния стадион. Помислили сме за всяко нещо, което искаме да направим, за да може стадион "Георги Аспарухов" да бъде в категория 4 на УЕФА. Ще отговорим на най-новите тенденции и изисквания, с достъпите за специалните посетители и т.н. Стадионът като геометрия дава предпоставки за една изключително красива сграда, която да бъде емблематична за София. Ние вярваме, че ще я превърнем в такава при реализацията ѝ", започна Петров, след което продължи с информация за проекта.

"Наско Сираков ще остане в ръководството като президент. Моята длъжност ще бъде да подкрепям финансово и стратегически клуба, със съответните финансови средства. Ние имаме осигурени средства, не искам и да споменавам за кредити", заяви Бостанджиев. След това стана ясно, че инвестицията за новия стадион ще бъде за 120 млн. евро, като строежът ще започне през пролетта на 2027-ма и ще приключи през 2029-та.