Сираков получава пълен картбланш да определя бюджета на Левски – ще бъде за топ ниво в Европа

Наско Сираков ще получи пълен картбланш да определя бюджета на Левски. Това разкри новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев. Бизнесменът говори пред колегите от „24 часа“ като бе категоричен, че бившият нападател ще има свободата сам да прецени колко сериозен ще бъде бюджетът на „сините“ и за какво да се харчи. Бостанджиев отказа да назове конкретна сума, но сподели, че парите ще са достатъчно, за да може тимът да побеждава, да е шампион на България и да се представя на топ ниво в Европа.

Атанас Бостанджиев говори и за оперативната власт в клуба. Наско Сираков ще остане президент на Левски, като не се предвиждат промени в екипа, който ръководи „сините“. Все пак новият собственик ще сложи свой финансист, който да е контролиращ орган в борда на столичния гранд.

Атанас Бостанджиев не се ангажира да каже точна сума

„Наско остава като президент на Левски. Той ще отговаря в насоката оперативна и стратегическа част. От моя гледна точка просто ще сложим финансист, контролиращ орган в борда, което е стандартна процедура във всяка инвестиция, която правим. Видими промени няма да има. Екипът, който управлява и в момента, ще е същият. Има една приказка – „не чупи това, което работи“. Сега приоритетът ни е да спечелим шампионската титла, а след това другите неща, но хората няма да забележат промени на „видимо ниво“.

„Наско Сираков ръководи клуба и определя бюджета. На спортно ниво – съответния бюджет, който ни трябва, за да побеждаваме, да сме шампиони, да сме на топ ниво в Европа. Аз имам пълно доверие на Наско, че ще продължи да прави това нещо. Дал съм му пълната подкрепа да разчита на мен. Точна сума не мога да кажа в момента, може би ще бъде и клубна тайна. Но съм сигурен, че Наско и екипът ще правят правилните стъпки, за да може Левски да има всички необходими условия, за да е на върха“, каза Атанас Бостанджиев.

