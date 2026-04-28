Добра новина за софиянци: Разкриват 1200 нови места за паркиране

28 април 2026, 12:51 часа
Снимка: iStock/Guliver
Няколко доклада за разкриването на близо 1200 нови паркоместа в междублокови пространства в различни квартали на София ще разгледа на редовното си заседание в четвъртък (30 април) Столичния общински съвет (СОС). Предвижда се облагородяване на 40 кални точки в районите "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица", които да бъдат превърнати в паркинги.

Председателят на СОС Цветомир Петров и кметът на район "Красна поляна" Димитър Петров предлагат 16 точки в кварталите на района да бъдат реновирани, като върху съществуващите кални пространства бъдат обособени близо 240 нови паркоместа. Необходимите средства за това са в размер на 1 544 921 евро.

По думите на Цветомир Петров изграждането на ясно определени паркинг зони е ключово за облагородяването на междублоковите пространства, регламентирането на паркирането и подобряването на градската среда. Той посочи, че приоритет е София да "диша по-свободно", тъй като автомобилите, паркирани в калта, пренасят прах по булевардите, което се отразява на качеството на въздуха. Според него с разкриването на новите паркоместа се решава не само проблемът с паркирането, но се инвестира и в здравето на гражданите и в по-добрия облик на кварталите.

Председателят на групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Общинския съвет Бойко Димитров, общинските съветници Стефан Спасов („Спаси София“) и Вили Лилков („Синя София“), заедно с районните кметове на „Овча купел“ и „Триадица“ Ангел Стефанов и Димитър Божилов, предлагат разкриването на над 700 нови паркоместа в кварталите „Овча купел 1“, „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“.

За район „Овча купел“ се предвижда облагородяването на шест пространства на стойност малко над 630 000 евро. За район „Триадица“ необходимата инвестиция за облагородяване на „калните точки“ е 552 538 евро.

Общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Димитров и кметът на район „Сердика“ Момчил Даскалов също са вносители на доклад, който предвижда изграждането на близо 200 паркоместа върху седем съществуващи „кални точки“ в района. Общата стойност на планираните дейности е 481 823 евро.

Предложенията вече са били приети от Комисията по околна среда, а окончателното решение се очаква да бъде взето от общинските съветници на предстоящото заседание на Съвета в четвъртък.

През март Столичният общински съвет одобри предложения по два доклада на кмета на София Васил Терзиев, с които се отключват възможностите за изграждане на десет обществени паркинга в различни части на столицата.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Паркиране Паркинги СОС кални точки
