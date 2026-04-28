За пръв път от 40 години: Това, което се случи в Панамския залив, изненада учените

През 2025 г. Панамският залив за първи път от поне 40 години не е претърпял сезонно издигане на водата – процесът на издигане на студена вода от дълбините. Това е довело до намаляване на океанската продуктивност и повишаване на температурите на крайбрежните води. За това пише изданието Science Daily.

Какво се случва в Панамския залив?

Всяка година по време на сухия сезон в Централна Америка, обикновено от декември до април, силни северни пасати предизвикват значителен процес в Панамския залив. Ветровете изместват повърхностните води, позволявайки на студена, богата на хранителни вещества вода да се издига от дълбините.

Прочетете също: Панама подаде жалба в ООН заради заплахите на Тръмп да отнеме Панамския канал

Този процес, известен като ъпуелинг, играе ключова роля в морските екосистеми на региона. Той подпомага продуктивността на рибарството, помага на кораловите рифове да издържат на топлина и охлажда водите край тихоокеанското крайбрежие на Панама по време на натоварения туристически сезон.

Учени от Смитсониънския институт за тропически изследвания наблюдават това явление от десетилетия. Според техните данни, издигането на вулканичните маси се наблюдава надеждно от януари до април поне през последните 40 години.

Въпреки това, през 2025 г. изследователите регистрираха отсъствието му за първи път. Сезонното охлаждане на водата беше по-слабо, а растежът на биологичната продуктивност на океана намаля значително.

Прочетете също: Пола от кучешки зъби, костни флейти и много злато са открити в древна гробница в Панама

В статия, публикувана в списанието PNAS, учените предполагат, че причината са значително по-слабите ветрове. Те отбелязват, че подобни промени показват колко бързо климатичните смущения могат да засегнат фундаменталните океански процеси, които са поддържали крайбрежните общности в продължение на хилядолетия.

Същевременно изследователите отбелязват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се определят точно причините и да се оцени въздействието върху риболова.

Откритието подчертава и уязвимостта на тропическите системи за издигане на водата. Въпреки важността им за крайбрежните екосистеми и икономики, те остават недостатъчно наблюдавани в много региони на света.

Учените подчертават необходимостта от подобряване на мониторинга и прогнозирането на изменението на климата в тропическите океани.

Учените са разтревожени и от още една климатична аномалия. Площта на леда на Антарктида рязко спада от 2015 година и се колебае значително от година на година. Това явление беше изследвано от учени, ръководени от Университета в Гьотеборг. Преди това под морския лед е съществувал защитен слой студена вода, който е предотвратявал издигането на по-топлите дълбоки води и топенето на леда отдолу. През зимата на 2015 г. бурите в Южния океан бяха особено силни, отслабвайки този защитен ефект и карайки леда постепенно да изчезва.

Прочетете също: Марко Рубио: Абсурдно е плавателни съдове на САЩ да плащат в Панамския канал