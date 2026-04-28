След раздялата с Генчев: Още един важен кадър си тръгна от Локомотив София

След допускането на няколко незадоволителни резултата, в Локомотив София страна време за промени. Клубът, завършил във втората осмица на Първа лига, направи равенство 1:1 с борещия се да не изпадне Септември София. Това доведе до напускането на старши треньора Станислав Генчев. Не след дълго на стадион “Локомотив“ беше официално обявена още една раздяла – тази с изпълнителния директор директор Иво Котев.

Локомотив София: “Иво Котев вече не е изпълнителен директор“

Раздялата между клуба и директора идва след взаимно съгласие. Котев работи в клуба през последните 7 години. От Локомотив София излязоха с официално изявление, с което обявиха раздялата: “ Иво Котев вече не е изпълнителен директор на "Локомотив"! Днес Иво Котев и "Локомотив" се разделиха по взаимно съгласие. След 7 години съвместна работа, двете страни решиха да поемат по нов път. Ръководството на "Локомотив" пожелава на Иво Котев много здраве, щастие и успехи в бъдеще!“

Още: Бивш шеф в ЦСКА защити Янев: В предния мач с Лудогорец беше най-великият, а сега е оплют и разкъсван

Иво Котев: “Дойде време за промяна“

А по повод раздялата си с клуба, самият Котев говори пред колегите от “Sportal“: “Изкарах седем години в Локомотив, останаха много спомени. Дойде време за промяна, разделяме се с най-добри чувства. Време е за ново предизвикателство. Пожелавам успех на отбора“. Сезонът за Локомотив София на практика приключи, тъй като “железничарите“ няма за какво да се борят. Те са далеч от зоната на изпадащите а това, че не успяха да се класират в челната 8-ца, ги лишава от шанс за участие в Европа. Те вече ще играят само за честта си.

Още: ЦСКА - Лудогорец, един от двамата треньори си заминава след мача: Гръмка прогноза “В мишената“