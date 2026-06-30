Скандал със звезда на Лудогорец: Прокудиха го от националния му тим

Лудогорец беше абсолютен хегемон на родната сцена, като нямаше сезон без спечелена шампионска титла цели 14 години - от 2012 г. до 2025 г. включително. Така "орлите" започнаха да привличат все по-големи звезди, съответно и еготата в отбора ставаха все по-големи. Сега едно от тях се прояви, но не в Лудогорец, а в националния си отбор. Защитникът Оливие Вердон е отстранен за 6 месеца от националната селекция на Бенин, тъй като се е държал неприемливо в рамките на последния лагер.

Оливие Вердон е отстранен от националния отбор на Бенин

Оливие Вердон е капитан на националния отбор на Бенин. В послендите си две срещи бенинците направиха равенство 1:1 с Нигер, като тогава Вердон бе резерва, и загубиха с 1:5 от Того. Това се случи на 9 юни, а тогава Вердон изведе отбора с капитанската лента. Но от футболната федерация на Бенин излязоха със съобщение, че бранителят на Лудогорец е отстранен за половин година от националния отбор, поради непристойно поведение.

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Вердон систематично е нарушавал дисциплината

Ето какво написаха от бенинската федерация: "Оливие Вердон е отстранен от националния отбор за 6 месеца. Това решение е резултат от констатираните няколко нарушения на дисциплинарните правила, вътрешните процедури, спазването на инструкциите на треньора и задълженията за колективен живот, приложими за всички играчи в селекцията. Шестмесечното отстраняване е съчетано с допълнителна "шестмесечна условна присъда".

От федерацията допълват, че няма да разкрият причините, за да се "запази авторитета на техническия персонал, сплотеността на отбора и равнопоставеността на всички играчи".

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