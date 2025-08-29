Войната в Украйна:

Скаути на нидерландски тимове гледаха нова звезда на Левски на мача с АЗ Алкмаар

29 август 2025, 09:38 часа 602 прочитания 0 коментара
Скаути на два елитни нидерландски отбора гледаха една от новите звезди на Левски по време на мача-реванш на „сините“ срещу АЗ Алкмаар от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Става въпрос за тимовете на Утрехт и Твенте, които проявяват много сериозен интерес към вратаря на българския гранд Светослав Вуцов. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, снощи Левски отстъпи с 1:4 пред АЗ Алкмаар и се прости с мечтата си да играе в евротурнирите и през есента.

Светослав Вуцов привлече вниманието на Утрехт и Твенте 

Наскоро стана ясно, че Утрехт и Твенте са набелязали Светослав Вуцов и поради тази причина те бяха пратили свои представители да наблюдават изявите му на живо още по време на първия мач между Левски и АЗ Алкмаар на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Снощи скаути на двата отбора от нидерландската Ередивизи отново бяха на трибуните на стадиона в Алкмаар, за да гледат българския национал.

Светослав Вуцов

Младият страж се представя страхотно с екипа на "сините" 

Светослав Вуцов акостира на стадион „Георги Аспарухов“ в края на февруари 2025 година. Той пристигна в Левски от Славия, като трансферът се проточи доста дълго време, но в крайна сметка ръководствата на двата столични клуба си стиснаха ръцете. 23-годишният вратар веднага се превърна в първи избор на треньора Хулио Веласкес като до момента има на сметката си общо 24 мача за „сините“ във всички турнири, в които е успял да запази мрежата си „суха“ 17 пъти. Вуцов има договор с Левски до лятото на 2027-ма като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 1,5 милиона евро.

Бойко Димитров
