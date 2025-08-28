Най-титулуваният полски клуб се нареди на опашката за Марин Петков

Най-титулуваният полски клуб се нареди на опашката за голямата звезда на Левски Марин Петков. Става въпрос за 15-кратния шампион на страната – Легия Варшава. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Ръководството на „армейците“ е останало впечатлено от представянето на 21-годишния флангови футболист на „сините“ и проявява сериозен интерес към него. На този етап шефовете на Легия не са склонни да извадят исканите от Левски 1,3 милиона евро за правата на Марин Петков, но не е изключено да се потърсят други варианти за финализиране на сделката – наем, наем с откупуване и т.н.

Марин Петков е следен от доста отбори

Марин Петков почти сигурно ще напусне Левски до края на летния трансферен прозорец. Българският национал е следен от редица отбори от чужбина. Наскоро се заговори, че той може да продължи кариерата си в италианския Монца, който е готов да плати исканите от „сините“ пари за крилото. Там Петков ще се събере с друг българин – Валентин Антов. Интерес към фланговия футболист на Левски има още от датския Виборг, както и от отбор от американската МЛС.

Крилото навъртя близо 180 мача за Левски

Самият Марин Петков също е готов да поеме ново предизвикателство. Крилото играе за Левски от 2019 година насам като до момента има на сметката си общо 179 мача за тима във всички турнири. В тях той се е отличил с 33 попадения и 13 асистенции. Той дори стана втори капитан на „сините“. Петков има договор с Левски до лятото на 2027-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

ОЩЕ: Португалски тимове набелязаха Борислав Рупанов