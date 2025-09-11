Скръбна вест в емблематичен български клуб

Един от емблематичните български клубове Пирин Благоевград съобщи скръбна вест! Служителят на "орлетата" Петър Мойнов който дълги години бе неизменна част от благоевградчани си е отишъл от този свят. Той е работил зад камерата, за да съхрани духа, страстта и сърцето на Пирин, откъдето изказаха съболезнования към близките и семейството. Погребението ще се състои утре, петък, от 11:00 на Старите гробища.

„Тъжна вест! С дълбоко прискърбие ФК Пирин обявява, че вчера ни напусна нашият скъп колега и приятел – Петър Мойнов. Той бе неизменна част от клуба в продължение на много години, отдаден на работата си, безброй пъти зад камерата, за да съхрани духа, страстта и сърцето на Пирин.

Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео, вълнението на трибуните и спокойствието на тренировъчните терени — всичко това носи отпечатъка му. Приемете нашите най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на Петър. Почивай в мир, приятелю. Твоят труд и отдаденост винаги ще останат част от историята на ФК Пирин. Погребението ще се състои утре, петък, от 11:00 на Старите гробища", написаха от Пирин.

