Барселона трепери: Най-важният играч на "каталунците" е в риск

В лидера в испанското първенство Барселона са притеснени заради дългата пауза в шампионатите заради мачовете на националните отбори и най-вече за звездата си Рафиня. Бразилецът е в най-добра форма от началото на сезона, като вече има впечатляващите 14 гола в 8 мача, но сега ще пътува до родината си и ще измине хиляди километри в почивните дни за някои други футболисти. Рафиня вече се е връщал с контузия от предишни лагери с тима на Бразилия.

"Това спиране ни пречи на ритъма"

"Притеснявам се, когато футболистите пътуват, но вярвам в националните селекционери и се опитвам да остана позитивен", коментира ситуацията треньорът на Барса Ханзи Флик, цитиран от "Марка". Отборът му има цели 18 национали, които няма да са с тима по време на паузата, но заради контузията на Андреас Кристенсен, който отпадна от националния отбор на Дания те останаха 17. "Това спиране ни пречи на ритъма на подготовка. Ощетява ни много. Трябва да поддържаме някакъв ритъм, защото след това ще има много мачове във всички турнири. Календарът е изключително натоварен", смята и президентът на Барселона Жоан Лапорта.

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Рафиня игра като централен нападател

След като се раздели с Риберт Левандовски, Барселона не успя да се снабди с централен нападател навреме. Късно през лятния трансферен прозорец каталунците привлякоха Габриел Жезус, но той не можеше да започне веднага като титуляр. На мястото на централния нападател застана Рафиня, който влезе в страхотна форма. Той изигра 7 мача в Ла Лига, където вкара 12 гола и 1 среща в Шампионска лига, в която се разписа 2 пъти.

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