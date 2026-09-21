Много му се искаше да го защити, но "Сръбски свят" не дава: Председателят на македонския парламент се оправдава за Тачи

Председателят на парламента и депутат от управляващата албанска формация ВЛЕН Африм Гаши заяви, че позицията му относно първоинстанционната присъда на Хагския трибунал за Хашим Тачи и другите трима от Армията за освобождение на Косово е лична и е била изразена в неговия Facebook и никъде в него не е посочил македонския парламент като институция, чийто председател е, предаде "360 степени". Според Гаши, въпреки че е първият човек на парламента, той има право на личен живот и мнение като гражданин и като политик по определено събитие, ситуация или въпрос, независимо от позицията, която заема в момента. И точно затова е почувствал дълг да се изкаже, допълва "Независен".

"Освободители на Косово"

Той все пак защити позицията си, че четиримата осъдени за военни престъпления „остават за албанския народ като освободители на Косово“.

„Войната на АОК, жертвите и безкористността на онези, които я водеха и бяха част от нея, представляват пътя, който доведе до свободата на Косово и нова ера на мир и стабилност в региона. Днешната присъда е от първа инстанция, тъй като борбата за справедливост продължава“, написа Гаши.

Позицията му беше остро критикувана от опозицията.

Вучич не беше доволен

Критика не дойде и само от опозицията в Северна Македония, където Европейският парламент отчита ширещ се "Сръбски свят" и сръбско влияние.

Сръбският президент Александър Вучич разкритикува Беким Сали, председателя на македонския парламент Африм Гаши и лидера на ДСИ Али Ахмети, който определи решението като несправедливо и дълбоко разочароващо, предава албанската телевизия Top-channel. ОЩЕ: Вучич държи под око балканските лидери за Тачи: Не е доволен от политици в РСМ, заплашва Черна гора