Кейт Бланшет към театралната публика: Приберете телефоните!

Кейт Бланшет призова зрителите на постановката "Електра/Персона" в Националния театър в Лондон да не използват телефоните си по време на спектакъла, съобщи "Far Out". След представление актрисата излезе от образ и се обърна директно към публиката. "Малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински", заяви Бланшет. Тя уточни, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните след края на спектакъла. "Знам, че обичате да снимате поклоните – и в известен смисъл това е ласкателно. Но моля всеки, който снима самото представление, да не го прави", каза актрисата.

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Според нея използването на телефони разваля преживяването и за следващите зрители, които идват, за да присъстват пълноценно на спектакъла.

За постановката

Снимка: Getty Images

Постановката "Електра/Персона", написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, съчетава трагедията "Електра" на Софокъл с емблематичния филм "Персона" на Ингмар Бергман. Спектакълът поставя сериозни изисквания пред главните актриси. Бланшет и Нина Хос си разменят ролите на Електра/Елизабет и Клитемнестра/Алма, като всяка вечер хвърляне на монета определя коя от тях кой образ ще изиграе.

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Бланшет и преди е изразявала критично отношение към някои технологии. Тя подкрепи кампания срещу използването без разрешение на защитени с авторски права произведения за обучение на системи с изкуствен интелект, припомня БГНЕС.