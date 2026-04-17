След като Ботев Пловдив хвана последния влак: Илиан Филипов пожела мачове в Европа

На 16 април всичко във футболен план се случи по вкуса на Ботев Пловдив. “Канарчетата“ победиха Добруджа с класически резултат 3:0, а прекият им конкурент за място в първата 8-ца на Първа лига Славия не успя да победи Монтана. Така в последния възможен момент пловдивчани се класираха в топ 8 и ще имат възможност да играят бараж за влизане в квалификациите за европейските клубни турнири.

Ботев Пловдив завърши редовния сезон в Първа лига с 40 точки след победата над Добруджа. Славия трябваше да победи Монтана, ако искаше да изпревари “канарчетата“ и да се класира във втората 4-ка за плейофите. Но не го направи. “Белите“ направиха равенство 0:0 в гостуването си в Северозападна България и останаха на 9-то място с 39 точки. Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази радостта си от класирането с публикация в социалните мрежи.

Илиян Филипов: “ Минахме през много трудности“

Ето какво написа Филипов: “ Днес отново можем да мечтаем. Благодарим на Лъчо Балтанов и целия треньорски екип, на нашите момчета, че се вдигнаха и заиграха футбол, който ни радва, както и на всеки един служител в клуба. Без всички вас това нямаше да бъде възможно. Нека да благодарим и на нашата велика публика, че се завърна в нашия дом – най-красивия стадион в България, стадион „Христо Ботев“. Минахме през много трудности, но се изправихме – и тази вечер сме щастливи. Нека си пожелаем още тази година да видим любимия Ботев в европейските мачове. Всичко вече е в наши ръце“.

