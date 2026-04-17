Фенербахче преследва титла след повече от десетилетие: Решаваща стъпка към върха още тази вечер

Фенербахче има шанс временно да оглави класирането в турската Суперлига, ако тази вечер се справи у дома с Ризеспор. Гостите ще се опитат да сложат край на дългата си негативна серия срещу този съперник, тъй като не са печелили нито веднъж в последните 13 срещи помежду им от есента на 2018 година насам.

"Жълтите канарчета" приемат Ризеспор с мисъл за първото място в турската Суперлига

Тимът от Истанбул изостава само на две точки от лидера Галатасарай, чиято форма напоследък не е убедителна. Това дава реален шанс на "жълтите канарчета" да се намесят сериозно в битката за титлата, която не са печелили от 2014 година.

Воденият от Доменико Тедеско състав се намира в отлична серия, след като постигна трета поредна победа – убедително 4:0 срещу Кайзериспор. До момента футболистите на Фенербахче са записали 19 успеха от 29 мача и само едно поражение, което подчертава стабилността им през сезона.

От своя страна Ризеспор също показва признаци на подобрение с две последователни победи, включително успех с 2:1 срещу Газиантеп. Представянето като гост обаче остава сериозен проблем, изразяващ се от три поредни загуби далеч от дома и само една победа в последните 11 визити.

С оглед на текущата форма и традиционно добрите резултати срещу този съперник, Фенербахче изглежда фаворит и се очаква да стигне до убедителен успех, като прогноза с хендикап в тяхна полза изглежда напълно логична.

