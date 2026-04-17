След неуспешен опит: ЦСКА може да има проблем с привличане на чужденци извън Европейския съюз

Както добре знаем, в Първа лига правилото гласи, че всеки отбор може да има най-много петима играчи извън Европейския съюз в един и същ момент на терена. В момента ЦСКА разполага със 7 играчи от страни извън Съюза . Но “червените“ взеха мерки в края на миналата година – те започнаха процес по ваденето на български гражданство на двама от футболистите си – Лумбард Делова и Леандро Годой. Но според колегите от “Мач Телеграф“, до момента нямат успех.

Лумбард Делова и Леандро Годой все още не са получили българско гражданство

Въпреки че на пръв поглед ЦСКА започна навреме работата по изваждане на български паспорти на Лумбард Делова и Леандро Годой, според източниците, двамата все още не са получили българското си гражданство. Това може да се окаже проблем за “армейците“, тъй като те са изпълнили квотата за максимум петима футболисти извън Европейския съюз. Освен Делова и Годой, които са от Косово и Аржентина, за ЦСКА се състезават двама играчи от Беларус – Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, както, двама бразилци – Лео Перейра и Давид Пастор, и един колумбиец – Алехандро Пиедраита.

ЦСКА иска да привлича още южноамериканци

Това може да се окаже голям проблем за ЦСКА, тъй като от клуба са планирали още нови попълнения от Южна Америка за летния трансферен прозорец. Но ако Лумбард Делова и Леандро Годой не вземат българските си паспорти, тези трансфери може да се обезсмислят, тъй като Делова, Лапоухов и Пастор са несменяеми титуляри под ръководството на Христо Янев. Така 2 места ще трябва да се поделят между над 4-ма футболисти.

