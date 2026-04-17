Правителството на Гюров:

Лионел Меси вече е горд собственик на футболен клуб, от който е тръгнал един от най-близките му приятели

17 април 2026, 11:56 часа 279 прочитания 0 коментара

Аржентинският футболист Лионел Меси стана собственик на третодизивизионния испански клуб Корнея. От клуба съобщиха, че 38-годишният Меси, който има рекордните в историята осем отличия "Златна топка", е придобил 100 процента от акциите.

Решението на Меси да закупи каталунския клуб сближава допълнително Корнея и Барселона - мястото, на което Меси постигна най-големите успехи в кариерата си. Отборът на Корнея съществува от 1951 година, но цялото му съществуване е преминало в долните нива на испанския футбол.

Най-високо тимът достига през сезон 2013/14, когато играе в Сегунда Дивисион. От тима са излезли играчи като Жорди Алба, Жерар Мартин и Давид Рая.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лионел Меси Жорди Алба
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес