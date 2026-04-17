Лионел Меси вече е горд собственик на футболен клуб, от който е тръгнал един от най-близките му приятели

Аржентинският футболист Лионел Меси стана собственик на третодизивизионния испански клуб Корнея. От клуба съобщиха, че 38-годишният Меси, който има рекордните в историята осем отличия "Златна топка", е придобил 100 процента от акциите.

Решението на Меси да закупи каталунския клуб сближава допълнително Корнея и Барселона - мястото, на което Меси постигна най-големите успехи в кариерата си. Отборът на Корнея съществува от 1951 година, но цялото му съществуване е преминало в долните нива на испанския футбол.

Най-високо тимът достига през сезон 2013/14, когато играе в Сегунда Дивисион. От тима са излезли играчи като Жорди Алба, Жерар Мартин и Давид Рая.

ОЩЕ: Топ голмайстор от Първа лига игра срещу Аржентина и се скара за фланелка на Лео Меси (ВИДЕО)