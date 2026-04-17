Ето как ще изглежда София, ако реките й "оживеят"

Как може да изглеждат реките на София, ако се превърнат в основа на един по-пешеходен, по-зелен и по-приятен за живеене град? Тази идея стои в основата на изложбата, която разглежда както сегашното състояние на градските реки на София, така и възможностите за тяхното преобразяване.

Изложбата цели да повиши обществената информираност за значението на градските реки и да насърчи по-активен обществен диалог за природното им възстановяване и устойчиво управление.

Изложбата е създадена по инициатива на МОСВ и на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, за когото грижата и възстановяването на градските реки е институционален и личен приоритет. Концептуалната визуализация на избрани локации на речни пространства за изложбата "София – град на реките" е реализирана от арх. Димитър Пушников. Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, която безвъзмездно предоставя изложбеното пространство.

"Когато реките бъдат върнати към живот, и градът започва да се усеща по-жив"

"София е средно голяма столица с реалния потенциал да стане значително по-пешеходна и по-приятна за обитаване чрез добре свързана синьо-зелена мрежа. В много отношения градът вече е близо до това: реките са тук, линейните открити пространства са тук, а бъдещият Зелен ринг допълва възможността за създаване на преки и непрекъснати пешеходни и велосипедни връзки през ключови части на града. Възможността не е само в това да се свържат маршрути, а да се промени самото преживяване на града", коментира Пушников.

По думите му възстановяването на реките е съществена част от тази визия.

"Една по-естествена река е по-жива екологично, поддържа биоразнообразието, охлажда и омекотява градската среда и създава много по-приятно човешко преживяване на града. Вместо твърди и занемарени канали, тези пространства могат да се превърнат в живи ландшафти — места за разходка, спиране, игра и среща с природата като част от ежедневния градски живот", допълва той.

Според него този проект си представя реките на София не като скрита инфраструктура, а като обществени пространства с потенциала да свързват квартали, да подобряват качеството на живот и да внасят повече живот в самия град.

"Той показва, че една по-красива, по-човешка и по-близка до природата София не е далечна мечта. Основите вече са налице", смята експертът.

Твърде много от реките на София остават скрити

Той е на мнение, че София има всичко необходимо, за да се превърне в истински свързан синьо-зелен град.

"Реките вече са тук. Зелените пространства вече са тук. На много места коридорите вече съществуват. В много отношения вече сме на 90% там. Това, което липсва, е свързаност", категоричен е Пушников.

По думите му днес твърде много от реките на София остават скрити зад занемарени бетонни корита и остатъчна инфраструктура.

"Вместо да оформят ежедневието на града, те стоят встрани от него. А могат да бъдат много повече: свързана мрежа от по-зелени речни коридори, пешеходни маршрути, линейни паркове и нови обществени пространства.

Този проект показва именно тази възможност. Как реките могат да бъдат възстановени в различна степен и да се превърнат отново в видима и ценна част от града. По-добре свързаната речна мрежа може да създаде нови зелени пространства, да подобри качеството на въздуха, да намали градската жега, да подкрепи биоразнообразието, да забави високите води и да направи придвижването пеша и с велосипед много по-приятно", коментира още експертът.