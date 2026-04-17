Спорт:

Радев се ръкува с Путин, тълпата ръкопляска: "Среден пръст в лицето на Европа" (ВИДЕО, СНИМКИ)

17 април 2026, 11:49 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот, YouTube.com: Румен Радев/Rumen Radev
Радев се ръкува с Путин, тълпата ръкопляска: "Среден пръст в лицето на Европа" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Кадри от заключителното събитие от предизборната кампания на "Прогресивна България" предизвикаха сериозно обществено възмущение. Причината - на големия екран в залата в София на 16 април, където Румен Радев бе събрал хиляди свои поддръжници, се появиха кадри от негова среща с руския диктатор Владимир Путин в Русия (в Сочи през 2018 г. или в Санкт Петербург през 2019). На показаните за кратко снимки се виждаше как доскорошният президент на България се ръкува с лидера на страна, обявила ни за вражеска държава.

Въпросните кадри може да видите малко след 1:45:06 от видеото, качено в официалния канал на Румен Радев в YouTube, или във видеото в профила му във Facebook.

Още: Близо 1 млн. евро за медийна реклама преди вота: Радев е натиснал в последните дни и е №1

"Среден пръст в лицето на Европа и на целия свят", "не популизъм, а национално предателство" - така редакторът от "Площад Славейков" Силвия Недкова коментира пускането на снимките, наред с други кадри, докато поддръжниците на Радев (и статисти?) ръкопляскаха.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Скрийншот

"Ще арестувате ли някой руснак?"

"Другарю бивш президент, чий е Крим? И чия е Варна? (И чий беше Пловдив през 1884?)", пита тя и припомня, че преди дни руската Дума (парламента) прие закон, че Русия може да праща войски навсякъде, където арестуват или осъждат руснаци. "Ако случайно (не дай Боже!) станете министър-председател, ще издадете ли разпореждане никой руснак - хулиган, крадец, убиец - да не бъде арестуван на българска територия?", пита Недкова. "Ако вашият добър приятел Путин поиска официален руски анклав на крайбрежието, ще превиете ли колянце, когато подписвате съгласието си?".

Още: Гаранция – Германия: Разликите със САЩ за да не спечели Путин в Украйна, той със закон се пази от Хага (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е издирван от Международния наказателет съд в Хага за извършени военни престъпления - незаконно отвличане на украински деца в Руската федерация и окупираните от нея украински територии.

"Какъв срам за България - горда снимка с един от най-отвратителните агресори в историята. Срам и за вас, другарю Радев!", написа Силвия Недкова.

Още: Reuters за Радев: Проруски, подкрепен от селски избиратели и известен като "новия Орбан"

Румен Радев винаги е изразявал проруски наративи във връзка с войната на Путин в Украйна, която е най-голямата в Европа от Втората световна война насам. През май 2025 г., докато руският диктатор организираше пищен пропаганден парад в Москва по повод Деня на победата, Радев нарече отбраната на Украйна „обречена кауза“ и призова Брюксел да спре да „налива оръжия“ в Киев. Той неведнъж е призовавал за мир, но никога не е уточнявал при чии условия - руските, т.е. капитулация на Украйна и бъдеща заплаха за Европа, или украинските за "справедлив и траен мир", т.е. гаранции за сигурност и ненарушаване на суверенитета и териториалната цялост на независима държава.

Още: Politico за Румен Радев: Самолетът може да изгуби скорост на височина, ореолът на месия - да избледнее

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин предсрочни парламентарни избори Румен Радев война Украйна предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес