Радев се ръкува с Путин, тълпата ръкопляска: "Среден пръст в лицето на Европа" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Кадри от заключителното събитие от предизборната кампания на "Прогресивна България" предизвикаха сериозно обществено възмущение. Причината - на големия екран в залата в София на 16 април, където Румен Радев бе събрал хиляди свои поддръжници, се появиха кадри от негова среща с руския диктатор Владимир Путин в Русия (в Сочи през 2018 г. или в Санкт Петербург през 2019). На показаните за кратко снимки се виждаше как доскорошният президент на България се ръкува с лидера на страна, обявила ни за вражеска държава.

Въпросните кадри може да видите малко след 1:45:06 от видеото, качено в официалния канал на Румен Радев в YouTube, или във видеото в профила му във Facebook.

"Среден пръст в лицето на Европа и на целия свят", "не популизъм, а национално предателство" - така редакторът от "Площад Славейков" Силвия Недкова коментира пускането на снимките, наред с други кадри, докато поддръжниците на Радев (и статисти?) ръкопляскаха.

Скрийншот

"Ще арестувате ли някой руснак?"

"Другарю бивш президент, чий е Крим? И чия е Варна? (И чий беше Пловдив през 1884?)", пита тя и припомня, че преди дни руската Дума (парламента) прие закон, че Русия може да праща войски навсякъде, където арестуват или осъждат руснаци. "Ако случайно (не дай Боже!) станете министър-председател, ще издадете ли разпореждане никой руснак - хулиган, крадец, убиец - да не бъде арестуван на българска територия?", пита Недкова. "Ако вашият добър приятел Путин поиска официален руски анклав на крайбрежието, ще превиете ли колянце, когато подписвате съгласието си?".

Руският диктатор Владимир Путин е издирван от Международния наказателет съд в Хага за извършени военни престъпления - незаконно отвличане на украински деца в Руската федерация и окупираните от нея украински територии.

"Какъв срам за България - горда снимка с един от най-отвратителните агресори в историята. Срам и за вас, другарю Радев!", написа Силвия Недкова.

Румен Радев винаги е изразявал проруски наративи във връзка с войната на Путин в Украйна, която е най-голямата в Европа от Втората световна война насам. През май 2025 г., докато руският диктатор организираше пищен пропаганден парад в Москва по повод Деня на победата, Радев нарече отбраната на Украйна „обречена кауза“ и призова Брюксел да спре да „налива оръжия“ в Киев. Той неведнъж е призовавал за мир, но никога не е уточнявал при чии условия - руските, т.е. капитулация на Украйна и бъдеща заплаха за Европа, или украинските за "справедлив и траен мир", т.е. гаранции за сигурност и ненарушаване на суверенитета и териториалната цялост на независима държава.

