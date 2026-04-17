След погрома в Реал Мадрид: Флорентино Перес разкарва Арбелоа, отряза още двама треньори

След отпадането на Реал Мадрид от Шампионска лига, в клуба се наблюдава истински погром. Според информации президентът на “кралете“ Флорентино Перес е влязъл в съблекалнята на отбора и е потърсил сметка звездите. Освен това, вече е ясно, че Алваро Арбелоа няма да води отбора след края на сезона. В добавка към това Перес напълно е отрязал всякаква възможност млади мениджъри да поемат Реал Мадрид.

Флорентино Перес няма да разчита на млади мениджъри да водят Реал Мадрид

След загубата с 3:4 от Байерн Мюнхен, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес не просто е влязъл в съблекалнята, за да потърси сметка на звездите на отбора, а е започнал търсенето на нов мениджър, твърдят медиите в Испания. След неуспешните престои на Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа, Перес е решил, че няма да залага на повече млади мениджъри. Така той напълно отряза пътя на имена като Юлиан Нагелсман и Сеск Фабрегас, които бяха спрягани за нов старши треньор на Реал Мадрид.

Още: Реал Мадрид отказа да последва примера на Барселона след скандала в Шампионска лига

Кое ще е новото голямо име начело на Реал Мадрид?

Изводът, до който са стигнали в клуба е, че трябва да се върнат към стария подход – да назначат голямо име с опит в бранша. Някой, който да знае как се печелят трофеи. И тук вече идва неизвестното. Както винаги, много големи и познати имена са свързани с Реал Мадрид. Сред тях са Жозе Моуриньо, Дидие Дешан и Юрген Клоп и Лионел Скалони. Все хора, които са печелили големи трофеи. Естествено, спекулациите няма как да минат без да бъде намесен и Зинедин Зидан, но за него е почти сигурно, че ще поеме националния отбор на Франция след Мондиал 2026.

Още: Кошмарът за Нойер срещу Реал Мадрид няма край: След безумния гаф дойде и гениалният удар, който го довърши (ВИДЕА)