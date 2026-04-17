Войната в Украйна:

След погрома в Реал Мадрид: Флорентино Перес разкарва Арбелоа, отряза още двама треньори

17 април 2026, 12:00 часа
Снимка: GettyImages
След отпадането на Реал Мадрид от Шампионска лига, в клуба се наблюдава истински погром. Според информации президентът на “кралете“ Флорентино Перес е влязъл в съблекалнята на отбора и е потърсил сметка звездите. Освен това, вече е ясно, че Алваро Арбелоа няма да води отбора след края на сезона. В добавка към това Перес напълно е отрязал всякаква възможност млади мениджъри да поемат Реал Мадрид.

Флорентино Перес няма да разчита на млади мениджъри да водят Реал Мадрид

След загубата с 3:4 от Байерн Мюнхен, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес не просто е влязъл в съблекалнята, за да потърси сметка на звездите на отбора, а е започнал търсенето на нов мениджър, твърдят медиите в Испания. След неуспешните престои на Шаби Алонсо и Алваро Арбелоа, Перес е решил, че няма да залага на повече млади мениджъри. Така той напълно отряза пътя на имена като Юлиан Нагелсман и Сеск Фабрегас, които бяха спрягани за нов старши треньор на Реал Мадрид.

Алваро Арбелоа

Кое ще е новото голямо име начело на Реал Мадрид?

Изводът, до който са стигнали в клуба е, че трябва да се върнат към стария подход – да назначат голямо име с опит в бранша. Някой, който да знае как се печелят трофеи. И тук вече идва неизвестното. Както винаги, много големи и познати имена са свързани с Реал Мадрид. Сред тях са Жозе Моуриньо, Дидие Дешан и Юрген Клоп и Лионел Скалони. Все хора, които са печелили големи трофеи. Естествено, спекулациите няма как да минат без да бъде намесен и Зинедин Зидан, но за него е почти сигурно, че ще поеме националния отбор на Франция след Мондиал 2026.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Реал Мадрид Алваро Арбелоа Флорентино Перес
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес