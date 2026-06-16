След като не успя да открадне трансфер от Левски: турски клуб взима звезда на “сините“

За Левски трансферното лято вече започна, като “сините“ обявиха няколко нови. Един от тях – анголецът Давид Кусо, можеше изобщо да не пристигне на “Герена“, след като беше разколебан от турския клуб Самсунспор, който също прояви интерес. Е, Кусо вече е футболист на Левски, а отборът от южната ни съседка се е насочил към друга звезда на “сините“ – защитникът Кристиан Макун.

Самсунспор иска Кристиан Макун

Според “Samsun Haber“ Кристиан Макун е в списъка с трансферни желания на Самсунспор. А клубът от Турция не просто иска да привлече защитника, а вече е направил конкретни стъпки към закупуване на венецуелеца. Самсунспор спешно се нуждае от централни защитници, след като Любомир Шатка напусна, а Рик ван Дронгелен също се е запътил към изхода, тъй като няколко клуба проявяват сериозен интерес към него.

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Макун има договор с Левски до 2027 г.

Самсунспор не е единственият отбор от Турция, който иска да привлече Кристиан Макун в състава си. Носителят на Купата на страната и завършил на трето място в Суперлигата Трабзонспор също проявява интерес към венецуелеца. Централният защитник направи добро име в Левски със спечелването на шампионската титла на България. Макун изигра 32 мача за “сините“ във всички турнири през изминалия сезон, като вкара 1 гол и даде 2 асистенции. Договорът му с Левски изтича през лятото на 2027, така че “сините“ ще трябва да го продадат, ако не искат да свалят цената му през зимата или да го изпуснат със свободен трансфер.

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