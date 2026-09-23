"Камп Ноу" отново затваря врати: Барселона се мести за следващия сезон

Барселона ще прекара следващия сезон на Олимпийския стадион “Луис Компани”, след което ще се завърне на “Камп Ноу“ през януари 2028 г., съобщава The Athletic. Каталунците ще завършат настоящия сезон на легендарния си дом, преди временно да се преместят заради продължаващата му реконструкция. При очакваното завръщане на отбора капацитетът на стадиона ще бъде около 95 000 зрители. Плановете на клуба са до началото на сезон 2028/29 той да бъде увеличен до 105 000 места.

Реконструкцията струва близо 2 милиарда евро

Забавянията по мащабния проект доведоха до необходимост от допълнително финансиране. Членовете на Барселона са одобрили още 510 милиона евро за реконструкцията, с което общата стойност на проекта се доближава до 2 милиарда евро.

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Временният престой извън "Камп Ноу" също носи сериозни разходи за клуба. През двата сезона на "Луис Компани" Барселона е отделила близо 17 милиона евро за оперативни разходи, а други 24 милиона евро са били похарчени за самото преместване. Обновеният "Камп Ноу" вече има и планирана голяма сцена за европейския футбол. Стадионът трябва да приеме финала на Шампионската лига през 2029 г., след като преди това е бил домакин на мачовете за трофея през 1989 и 1999 г.

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