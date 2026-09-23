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Тежка катастрофа с две жертви край Котел

23 септември 2026, 15:10 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежка катастрофа с две жертви край Котел

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Котел – Омуртаг, на излизане от Котел в посока Омуртаг. Сигналът за инцидента е подаден в 12:42 часа. При катастрофата има и двама пострадали, единият от които тежко. Една жена е ранена, а друг човек е останал затиснат в един от автомобилите. На място е извършена спасителна операция за освобождаването му, предава БГНЕС. Още: Три жертви след тежък сблъсък между Казанлък и Стара Загора

Заради тежкото състояние на пострадалите е задействана процедура за оказване на помощ по въздух. Медицински хеликоптер е излетял към мястото на инцидента, като е поискано спешно отцепване на района за безопасното му кацане. Трафикът в района се регулира от екип на “Пътна полиция“. Предстои участъкът да бъде напълно затворен за движение заради спасителната акция и първоначалния оглед на местопроизшествието. Полицията призовава водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост. Още: 25-годишен моторист загина при тежка катастрофа в Хасковско

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Пътна полиция катастрофа загинали медицински хеликоптер
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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