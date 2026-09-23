Революция във Формула 1: Променят дистанцията и правилата за състезанията

Редица нововъведения ще настъпят във Формула 1 през сезон 2027, след като Комисията за Формула 1 към ФИА одобри промени в спортните и техническите правила. Сред най-съществените решения е съкращаването на състезателната дистанция от досегашните 305 на 290 километра. Промяната е свързана с новите изисквания към задвижващите системи и необходимостта от ограничаване на разходите на отборите.

Промените засягат дължината на състезанията, тренировките и техническите модификации на болидите

В основата на решението стоят вече одобрените изменения в техническите правила за двигателите. Те предвиждат по-висок дебит на горивото, което ще увеличи разхода по време на състезанията и би наложило използването на резервоари с по-голям капацитет. В същото време някои отбори планират да запазят настоящите си шасита и през 2027 г., за да ограничат разходите. При подобен подход разширяването на резервоарите би било трудно за осъществяване. Затова е постигнат компромис чрез намаляване на състезателната дистанция.

Очаква се мярката да бъде временна и да важи само през сезон 2027. От 2028 г. надпреварите би трябвало отново да се провеждат на традиционната дистанция от 305 километра. В зависимост от конкретната писта това ще означава приблизително две или три обиколки по-малко.

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Комисията е одобрила и нови правила за продължителността на състезателните уикенди. Досегашното ограничение за максимални три часа ще отпадне и вместо него за всяко състезание ще бъде определян краен час, до който то трябва да приключи, включително при прекъсвания заради лошо време или други извънредни обстоятелства. Лимитът от два часа чисто състезателно време ще остане в сила. Периодите, в които надпреварата е спряна заради червен флаг, няма да бъдат включвани.

Допълнителна свобода ще бъде предоставена на състезателния директор при тренировъчните сесии. Той ще може да удължава тренировките, когато възникнат прекъсвания, които ограничават времето на пилотите на пистата.

Промени се предвиждат и при трансмисиите. Скоростните кутии вече няма да бъдат обект на хомологация, което ще позволи на производителите да ги развиват и променят в рамките на сезона. Всички решения обаче трябва да получат окончателното одобрение на Световния съвет по моторни спортове към ФИА. Следващото заседание е насрочено за 15 октомври. Едва след това новите правила ще могат официално да влязат в сила.

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