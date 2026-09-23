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Собственикът на Левски проявява интерес към още един клуб в Англия

23 септември 2026, 9:57 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Собственикът на Левски проявява интерес към още един клуб в Англия

Новият собственик на Левски обмисля пореден сериозен ход в английския футбол. Както е известно, през пролетта Атанас Бостанджиев пристигна на "Герена", а фирмата му "София Кепитъл" пое мажоритарния дял от акциите на клуба. Наскоро се проведе Общото събрание на акционерите на "сините", в което Бостанджиев разкри новия бюджет. Той разясни, че спрямо миналогодишния размер, новият е увеличен почти двойно. Докато през миналата година Левски разполагаше с 15 милиона евро, сега "сините" ще имат около 25-28 милиона евро.

Бостанджиев има интерес към още един клуб на Острова

Бостанджиев обаче не се ограничава само до "Герена". Преди няколко дни стана ясно, че родният бизнесмен участва в сделката за закупуване на клуб от четвъртото ниво на Англия. Инвестиционната група Sports Alpha Capital, в която участва и босът на "сините", стигна до споразумение за Нортхемптън Таун, който се състезава в Лига 2. Сред ключовите инвеститори е и бившият нападател на Милан, Челси и бразилския национален отбор - Алешандре Пато.

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Атанас Бостанджиев

Сега стана ясно, че Бостанджиев е имал интерес към друг клуб, преди да насочи вниманието си към Нортхемптън, а сега отново преосмисля първоначалния си избор. По последна информация на ecosefactos.com, родният бизнесмен и управляваната от него компания Gemcorp Capital правят стъпки за придобиването на дялове в английския футболен клуб Колчестър, който се състезава в Лига 2. Според информацията те са отправили оферта в началото на година, но впоследствие е бил оттеглена.

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Левски Лига 2 Атанас Бостанджиев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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