На сантиметри от трагедия: Клон едва не уби майка и детето й във Варна

Огромен клон, паднал от дърво, едва не уби майка с дете. Клонът се е стоварил в близост до сградата на Община Варна на улица "Марин Дринов", съобщи по БНР Сабина Каназирева, живееща в района. Тя е минавала по тротоара с малкия си син и детската количка, когато внезапно с огромен трясък на тротоара отсреща се стоварва клон. Той пада върху паркирана кола, в която е имало шофьор, за радост няма пострадали. Още: Заради силния вятър: Паднали клони и висящи ламарини в Перник

Ако това се беше случило секунди по-рано, можеше да стане нещо ужасно, прогнозира Каназирева. Тя определи ситуацията като "въпрос на късмет" и апелира институциите да вземат необходимите мерки. Всички дървета да бъдат проверени, а опасните клони - премахнати, категорична е Каназирева. Още: Силен вятър събори дървета и клони в Русенско