Де Ниро и Скорсезе с престижни отличия от Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон награди двама гиганти на американското кино, Мартин Скорсезе и Робърт де Ниро, във вторник вечерта в Ню Йорк за "ангажимента им към киното и неговото съхранение", съобщава АФП. Той връчи знаците за степента "Велик офицер на Почетния легион" на 83-годишния режисьор Мартин Скорсезе, който от десетилетия работи за реставрирането на световното кинематографично наследство и за поддържането на независимите кина.

Актьорът Робърт де Ниро, също на 83 години, който е участвал в много знакови филми на Мартин Скорсезе, сред които "Шофьор на такси", беше удостоен с отличието "Офицер на Почетния легион" за "своята ангажираност с образованието и независимото аудиовизуално творчество".

Диалогът, от който всички се нуждаем

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Леонардо ди Каприо беше сред гостите на церемонията, присъствали във "Вила Албертин" - френската културна резиденция в сърцето на Манхатън. Френският президент, пристигнал в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, беше домакин на 7 септември в Сен-Пол-де-Ванс, в Южна Франция, на срещата на върха "Люмиер" в подкрепа на седмото изкуство, заплашено от изкуствения интелект и стрийминг платформите. Тази среща на върха "е глобалният диалог, от който всички се нуждаем", написа Мартин Скорсезе преди събитието, предава БТА.

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