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Правителството на Радев прие промени за защита и интеграция на украинци

23 септември 2026, 14:51 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правителството на Радев прие промени за защита и интеграция на украинци

Хуманитарната подкрепа и интеграционните мерки за разселените лица от Украйна с предоставена временна закрила в България се удължават до 4 март 2027 г. – крайния срок на действие на временната закрила. Решението беше взето от Министерския съвет, който прие промени в Програма 3, въвеждайки по-ясни правила, засилен контрол и съобразяване с решенията на съда.

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С измененията се създават необходимите правни и административни условия за законосъобразното администриране на програмата. Промените са обусловени от необходимостта да бъдат отстранени пропуски, да се въведат по-ясни механизми за индивидуална оценка на нуждите и да се гарантира, че публичната подкрепа достига до нуждаещите се при пълна прозрачност.

Съществена част от корекциите е свързана с влязлото в сила решение на Върховния административен съд. В съответствие с него като рискова група вече изрично се обхващат всички деца до навършване на 18-годишна възраст, като отпада предварителното ограничение подкрепата да се предоставя само при придружаване от единия родител. Когато детето живее с двамата си родители и те реално се грижат за него, положението на семейството се оценява като цяло, с водещо значение за най-добрия му интерес. Наред с това необходимостта от настаняване ще се установява чрез индивидуална оценка на здравето, доходите и възможностите за самостоятелно жилище, а прекратяването на помощта вече ще става по мотивирана процедура.

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С отделно решение правителството предприе стъпки и за окончателното приключване на по-старата Програма 2 (за хуманитарно подпомагане, приета през 2022 г.). Промените уреждат възможност за еднократно преразглеждане на претенции с отказано финансиране, по които има подадени жалби или възражения, без да се допускат нови лица, нови периоди или двойно финансиране. Министерството на туризма ще извърши и служебни проверки за непризнати плащания, при които липсва надлежно съобщение.

Заявленията за преразглеждане по Програма 2 могат да бъдат подавани до 31 октомври 2026 г., а целият процес по окончателното разглеждане и техническо приключване на програмата трябва да приключи до края на март 2027 г.

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хуманитарна помощ украински бежанци временна закрила
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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