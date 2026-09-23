Малко остана: ЦСКА трябва да внимава с финансите, ако не иска да бъде изхвърлен от Европа

ЦСКА се класира за основна фаза на европейски клубен турнир за пръв път от няколко години насам, като "червените" ще играят поне 6 мача в Лигата на конференциите. Но подобно на 2024 г., когато през месец май "армейците" бяха пред изхвърляне от евротурнирите заради проблеми с финансовия феърплей, сега ЦСКА трябва да бъде много внимателен с това как разпределя финансите си през следващата половин година.

ЦСКА беше пред изхвърляне от Европа

През 2024 г. ЦСКА беше глобен от УЕФА с 450 000 евро заради нарушения на финансовия феърплей и беше пред изхвърляне от евротурнирите. Сега "червените" са под мониторинг и трябва да бъдат много внимателни с това как разпределят финансите си през следващите 6 месеца, ако искат той да отпадне. Именно това е една от причините ЦСКА да направи много сериозни промени в трансферната си политика. Преди 2 години проблемите на старото ръководство доведоха на смяна на властта при "червените".

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ЦСКА изтърпява условно наказание на УЕФА

Тогава именно новите собственици на ЦСКА убедиха УЕФА, че ще подобрят финансите на клуба, ще изплатят всички дългове, няма да има повече нарушения на финансовияфеърплей и нещата ще се подобрят. Това се случи и УЕФА наложи на "червените" условно изключване от Европа, което има 3-годишен изпитателен срок. Така клубът в момента е под мониторинг и ако наруши дори минимално правилата на финансовия феърплей ще загуби правото си да участва в европейските клубни тиурнири за следващите 3 сезона. Ако ЦСКА изтърпи наказанието си, ще може да действа значително по-свободно през следващия летен трансферен прозорец.

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