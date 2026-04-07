След скандалните грешки в мача на ЦСКА: Пратиха Георги Кабаков да свири на Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз взе до голяма степен изненадващо решение да даде съдийски наряд на Георги Кабаков за предстоящия мач на Лудогорец срещу Черно море, който ще се изиграе в четвъртък (9 април). Решението идва след двете скандални грешки на Кабаков от мача на ЦСКА срещу Берое, в който в ролята си на ВАР съдия той спести червен картон за ЦСКА и дузпа в полза на Берое, накланяйки сериозно везните в полза на "червените".

Вместо наказание: Георги Кабаков получи нов наряд

Кабаков, който се счита за лицето на българското съдийство, вече имаше наказание през този сезон заради съдийски неточности. Сега той допусна дори по-фрапантни грешки, като очакванията бяха, че няма да получи съдийски наряд в следващия кръг. В Съдийската комисия обаче изглежда нямат намерение да наказват Георги Кабаков. Той ще бъде подпомаган в Разград от Мартин Маргаритов и Иван Копчев, докато съдия на ВАР ще бъде Кристиян Колев.

Иначе главен съдия на мача Монтана - ЦСКА ще бъде Венцислав Митрев, а на ВАР - Мартин Марков. В мача на Левски срещу Арда пък главен арбитър е Радослав Гидженов, докато на ВАР е Валентин Железов. А в пловдивското дерби между Ботев и Локомотив рефер е Любослав Любомиров, докато на ВАР е Димитър Димитров.

