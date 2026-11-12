Посочиха следващия клуб на Ерлинг Холанд, ако Манчестър Сити бъде наказан с изпадане

Последната загуба на Манчестър Сити позволи на действащия шампион Арсенал да се оттегли на международната пауза като абсолютен лидер в класирането. "Артилеристите" имат 27 точки на върха, следвани от Брайтън с 22 и на трето място - Сити с 21 пункта. Проблемите на "гражданите" обаче се простират далеч отвъд класирането в първенството. Както е известно, клубът бе обявен за виновен по 114 от 115-е обвинения за нарушение на финансовите правила във Висшата лига.

Бъдещето на Ерлинг Холанд отново е поставено под въпрос

Сити оспорва както обвиненията, така и решението. Въпреки това клубът е изложен на тежка санкция, като изпадането в Чемпиъншип се споменава като една от възможностите. Това би било тежък удар за настоящия вицешампион, който би могъл да загуби най-добрите си играчи, ако бъде постановено такова решение. В наличната информация не е потвърдена подобна санкция и всичко зависи от това каква ще бъде наложената наказателна мярка. Решение от такъв мащаб поставя под въпрос бъдещето на най-добрите играчи на клуба, а Ерлинг Холанд е най-известният сред тях. Норвежкият нападател има договор до 2034 година, но евентуално изпадане би превърнало незабавно неговата ситуация в голяма трансферна новина.

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Испанските грандове Реал Мадрид и Барселона са двата клуба, които проявяват най-голям интерес към евентуална сделка за Холанд. Реал разполага с великия Килиан Мбапе в състава си, но президентът на "кралете" Флорентино Перес никога не се е колебал да подсили атаката, дори когато няма такава необходимост. Барселона пък привлече Габриел Жезус от Арсенал през лятото, след като не успя да сключи сделка за Хулиан Алварес. От Атлетико Мадрид са категорични, че няма да продадат Алварес на каталунците, които сега проучват възможността за сделка с "гражданите".

Легенда на Юнайтед прати Холанд в Барселона

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс коментира ситуацията и изрази мнение къде трябва да отиде Холанд, ако му се наложи да напусне "Етихад". Бившият халф заяви, че макар да смята, че норвежецът е създаден за Реал Мадрид, той вярва, че в крайна сметка ще се озове в Барселона: "В Барселона. Но той изглежда като момче от Реал Мадрид. Мога да си го представя в екипа на Реал Мадрид."

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