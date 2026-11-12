"В България има талант, но не го развиваме. ЦСКА е най-доброто място за футбол у нас"

Директорът на Академия ЦСКА Бойко Величков направи оцени развитието на младите футболисти в България. Според него страната ни разполага с достатъчно талантливи деца, но работата с тях не е на необходимото ниво. Бившият футболист на "червените" говори по време на пресконференция, на която беше представено новото партньорство между Академия ЦСКА и Столичната лекарска колегия, насочено към здравето и развитието на младите състезатели.

Бойко Величков: В ЦСКА вече има видим напредък

Ръководителят на школата изрази увереност, че предприетите промени започват да дават резултат, но призна, че предстои още много работа. "Категорични сме, че в България има талант, но всички, свързани с процесите, не го доразвиват. Смея да твърдя, че скокът в представянето на Академия ЦСКА е виден. Недостатъчен, разбира се. Основата е налице", заяви Величков.

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Той подчерта значението на качествената работа с подрастващите и изрази амбицията си ЦСКА да бъде водеща школа в страната. "На прав път сме. За момента ЦСКА е мястото, където е най-добре за футбол в България", категоричен беше директорът.

Ново партньорство в подкрепа на младите футболисти

Сътрудничеството със Столичната лекарска колегия предвижда профилактични медицински прегледи, проследяване на физическото натоварване и мерки за превенция на травмите. Инициативата е свързана с програмата "Детско здраве" и цели да осигури по-добра медицинска грижа за децата в академията.

Величков разкри, че ЦСКА работи и по други направления, включително програма за изпращане на млади футболисти на стажове в чужбина. Той благодари на Петър Занев за съдействието в развитието на школата и подчерта, че именно качеството на ежедневната работа ще определи успехите на клуба в бъдеще.

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