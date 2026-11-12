Мечтата се отлага! Никола Цолов окончателно загуби битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов няма да бъде титулярен пилот на Рейсинг Булс през сезон 2027 във Формула 1. Дъщерният отбор на Ред Бул официално обяви, че ще запази настоящата си двойка Лиам Лоусън и Арвид Линдблад и за следващата година. Така 19-годишният българин, който беше сред основните кандидати за едното място, ще трябва да продължи да чака своя шанс за постоянен дебют в най-престижната автомобилна надпревара.

Рейсинг Булс предпочете Лоусън пред Цолов

Решението беше обявено на 12 ноември след продължителни обсъждания в ръководството на Ред Бул. Основната дилема беше дали да бъде запазен Лиам Лоусън, или мястото му да бъде предоставено на Никола Цолов, който впечатлява с представянето си във Формула 2 и е много близо до титлата.

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Lawblad are locked in for ‘27 🔒 Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB https://t.co/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 12, 2026

Силният сезон на новозеландеца обаче наклони везните в негова полза. Лоусън заема деветото място в класирането при пилотите с 89 точки, като финишира седми в четири от последните пет състезания. Арвид Линдблад също оправдава доверието в дебютната си кампания и вече има 11 класирания в зоната на точките.

Какво предстои за Никола Цолов?

Българският пилот остава един от най-обещаващите таланти в програмата на Ред Бул. Цолов заема второто място в шампионата на Формула 2 и продължава битката за титлата преди последните два кръга в Катар и Абу Даби.

През октомври той направи и първото си официално участие в състезателен уикенд на Формула 1, като кара за Рейсинг Булс в свободната тренировка в Мексико. Българинът завърши 12-и, само на 0,126 секунди зад Линдблад.

Засега няма официална информация каква ще бъде ролята на Цолов в структурата на Ред Бул през 2027 година. Една от обсъжданите възможности е той да получи позиция на резервен пилот и допълнителни участия в тренировъчни сесии, но подобен план все още не е потвърден.

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