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България - Исландия: Кога и къде да гледаме срещата от Лигата на нациите

12 ноември 2026, 13:20 часа 853 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
България - Исландия: Кога и къде да гледаме срещата от Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол излиза за петата си среща от групите на тазгодишното издание на Лигата на нациите. "Лъвовете" ще посрещнат у дома състава на Исландия, който в момента е лидер в класирането. България започна участието си с надежди за първото място, но бързо бе приземена от съкрушителна загуба от Люксембург и равенство с Естония. Тези резултати сложиха край на престоя на Александър Димитров начело на селекцията.

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Тогава Българският футболен съюз назначи Атанас Рибарски за временен селекционер. В първия си мач начело той записа загуба с 0:3 от Исландия, а след това изведе "лъвовете" до победа с 2:0 срещу Люксембург. Рибарски ще ръководи националите в двубоя с "ледените момчета" и Естония, а след това се очаква да бъде заменен от чуждестранен специалист.

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Исландия пък започна участието си с две победи и две равенства, които ѝ отреждат върха в класирането в Група 4 на Лига С. Първото място обаче не е гарантирано, а срещата с "лъвовете" може да се окаже ключова за развоя на събитията. Двубоят между Исландия и България ще се изиграе в петък, 13 ноември, от 21:45 часа местно време на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Коя телевизия ще излъчи България - Исландия

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Срещата между България и Исландия ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, която ще предава двубоя на живо, е MAX ONE. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да разберете резултата от него веднага след края в спортната секция на Actualno.com.

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Национален отбор по футбол Исландия отбор Лига на нациите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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