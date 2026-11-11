Национал предупреди Исландия за гостуването на България в Лигата на нациите

Един от най-опитните играчи в националния отбор на Исландия сподели очакванията си за предстоящия сблъсък с България в Лигата на нациите. "Лъвовете" ще посрещнат "ледените момчета" на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в петък, 13 ноември. Срещата е с начален час 21:45 българско време. Исландия е начело в групата с две точки преднина пред Естония, а ако спечели първото място ще се изкачи в Лига В и има голяма вероятност да влезе плейофите за Евро 2028.

Исландия се готви за тежко гостуване в Пловдив

В навечерието на двубоя ветеранът Гилфи Сигурдсон даде специално интервю пред Fótbolta.net, в което сподели очакванията си. Той заяви: "Важно е за нас да запазим вълнението и позитивна атмосфера около отбора. Но от нас зависи да стигнем до финала. Да се придвижим нагоре в европейския футбол - това ми звучи добре. Но ни чакат два вълнуващи мача. Определено първи труден гостуващ мач. Важно е да го спечелим и след това да имаме такъв финал у дома. Да се ​​надяваме, че ще е така, че ще вземем три точки и след това да имаме вълнуващ мач у дома срещу Люксембург."

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37-годишният ветеран беше попитан за дисциплинарните нарушения, възникнали по време на последния лагер. Тогава след успеха с 3:0 над България на 3-и октомври, някои от исландските национали са прекалили с алкохола. Информацията излезе в медиите и предизвика широк отзвук в страната. Опитният халф казва, че това не води до повишен натиск върху отбора и се надява, че нарушенията ще са от полза за отбора по-късно, по-скоро като импулс за реванш от самите състезатели.

"Това не е първият и не последният път, когато някои хора правят грешки в отборите, независимо дали е във футбола или други спортове. Но се надяваме, че хората ще се поучат от това. Надяваме се, че можем да използваме това по положителен начин и да се справим по-добре", казва Сигурдсон. "Най-забавното, което правя, е да играя за Исландия. Смес от всичко това е това, което ме дърпа напред. Нацията иска да сме отново на голямата сцена и ние сме длъжни да отговорим."

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