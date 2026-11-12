"Люис Хамилтън няма право да бъде №1 във Ферари, както Михаел Шумахер"

"Люис Хамилтън не е достатъчно бърз, за да бъде третиран като първи пилот във Ферари". Това смята братът на легендарния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Ралф Шумахер. Хамилтън никога не е призовавал публично за такова отношение, но след Гран при на Италия в Монца той намекна, че отборът е трябвало да даде приоритет на неговото съперничество с Кими Антонели за титлата. Това се случи, след като Шарл Льоклер затвори пътя на британеца още в първата обиколка, което му коства шест позиции, тъй като се заби в чакъла. Шефът на отбора Фред Васьор трябваше да се справи с подобна напрегната ситуация и в Мексико, когато Льоклер се опита да изпревари съотборника си на старта и двамата излязоха от пистата.

Ралф Шумахер смята изискванията на Хамилтън за безпочвени

След това Хамилтън постави под съмнение зрелостта на Льоклер, защото той отказа да играе отборната игра, при положение че двамата се движеха на първите две места. Той имаше преднина от 46 точки пред монегаска след Гран при на Австрия, но разликата вече е намаляла до 10. Ферари са налагали неофициални йерархии между пилотите в миналото, най-вече по времето на Михаел Шумахер и Фернандо Алонсо. Но в интервю за "Sky Sports Germany" Ралф Шумахер заяви, че разликата между Хамилтън и Льоклер е твърде малка, за да оправдае връщане към този модел.

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Шумахер постави под въпрос възможностите на Хамилтън и Льоклер

"Проблемът е, че той просто не е достатъчно бърз в сравнение с Шарл Льоклер. Това означава: ако беше явно по-добър от съотборника си, както беше случаят с брат ми тогава, тази дискусия дори не би съществувала. Той е този, който я предизвиква", заяви Ралф Шумахер. След това той постави под въпрос нивото и на двамата пилоти на Скудерията: "Вече не съм напълно сигурен кой колко е силен. Когато видиш как се представи Люис Хамилтън в сравнение с Джордж Ръсел и как Джордж Ръсел се представя в сравнение с Кими Антонели, трябва да си зададеш въпроса: колко добър всъщност е вече Люис? И обратно, колко добър е Шарл Льоклер? И двамата ли все още са от калибъра на световни шампиони?"

Промените в регламента усложняват този анализ. Всъщност, както посочи Ландо Норис, съперничеството между Хамилтън и Льоклер всъщност започна едва тази година, след като монегаскът го победи убедително през миналия сезон. По същия начин Ръсел се справи с лекота с дебютанта Антонели през 2025 година, преди новите регулации да доведат до рестартиране на състезанията. Хамилтън и Льоклер са най-равностойните съотборници на стартовата решетка по отношение на резултатите в прякото съперничество. Монегаскът води с 10-9 в съботните сесии и с 9-7 в 16-те Гран при, които и двамата са завършили. При една обиколка разликата между тях е била средно едва четири стотни от секундата в полза на Льоклер.

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