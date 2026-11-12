Закъсал клуб от Острова иска треньора на ЦСКА

Въпреки че пристигна на "Армията" в началото на октомври месец, новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол е обект на непрестанни спекулации. Германският специалист, който има сериозен опит от над 200 мача в Бундеслигата, подписа договор със столичния клуб до края на сезона с опцията за удължаване с още една година. Под негово ръководство до този момент "армейците" записаха четири победи, две равенства и две поражения - от Монако и Панатинайкос в Лигата на конференциите.

Спрягат Маркус Гиздол за треньор на шотландски клуб

Изглежда, че вниманието на Гиздол е изцяло насочено към бъдещето му в ЦСКА. Въпреки това, той отново попадна в полезрението на шотландските медии. Германският тактик е спряган за треньорския пост в Абърдийн, след като Стивън Робинсън бе уволнен. Информацията се появи в авторитетното издание "The Scotsman", а впоследствие беше отразена и от "Edinburgh News". Те твърдят, че Гиздол е сред основните кандидати заедно с Крейг Белами, Алекс Нейл и Бари Робсън. Това не е първият път, в който името на германеца се свързва с шотландския клуб.

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Абърдийн се намира в много деликатна ситуация, след като от началото на сезона записа седем загуби, две равенства и три победи. Тези резултати струваха поста на Робинсън и отреждат на тима 11-о място в класирането на Шотландската висша лига. Възможността Маркус Гиздол да влезе в ролята на техен спасител обаче изглежда нереалистична. Едно е сигурно - от ЦСКА няма да оставят новия си треньор да напусне просто така след месец и половина.

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