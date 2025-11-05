Иран моли иракските си милиции, атакуващи САЩ, да влязат в политиката: хитра игра за избягване на санкции

Иран се опитва да принуди своите големи милиции в Ирак, които са негови представители и партньори, да се включат в политиката - вероятно с цел да възпрепятства налагането на санкции от страна на САЩ. Ако бъдат въведени наказателни мерки, то това ще попречи на Ислямската република да използва иракската икономика, за да избягва санкциите срещу самата себе си, гласи нова оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Хитрата игра на Техеран

Базираната във Великобритания Amwaj Media съобщи на 3 ноември, че Техеран е насърчил неопределени иракски милиции, подкрепяни от властта в Иран, да пренасочат фокуса си от въоръжена съпротива към политическо ангажиране. В материала са цитирани иракски политически източници. Един от тях е директно от кабинета на иракския министър-председател - той е съобщил, че федералното правителство в Багдад също е насърчило подкрепяните от Иран милиции да дадат приоритет на политическите си дейности.

Наличната информация в публичното пространство гласи, че Иран иска тази политическа ангажираност да се води от нови иракски лица, приемливи за местната общественост. Източник от подкрепяна от Техеран иракска милиция добавя, че Иран ще обмисли финансирането и политическата подкрепа на по-малки иракски групи, които не са свързани с Народните мобилизационни сили (PMF). Това ще постави тези милиции изцяло извън държавните структури и контрол.

PMF е иракска държавна служба за сигурност, съставена предимно от подкрепяни от Иран милиции, много от които се отчитат пред Техеран, а не пред иракския премиер. Милициите на PMF, свързани с Иран или лоялни към него, често са нападали американски сили и активи, включително когато вероятно клетка на "Катаиб Хизбула" уби трима американски военнослужещи в Йордания при атака с дрон през януари 2024 г.: Групировката, убила американски войници в Йордания, спира атаките срещу САЩ.

САЩ наложиха санкции на иракското правителство и търговски субекти и заплашиха да вкарат в "черния списък" също неидентифицирани лидери на PMF. Иракската икономика е жизненоважна за Иран в опитите му да смекчи новите санкции на САЩ, а атаките на подкрепяните от Техеран иракски милиции, които официално са част от иракското правителство, могат да застрашат това.

Избягване на санкции

Иран може да реши да създаде лоялна група от идеологически милиции, над които страната има силен контрол, които ще допълват проиранските политически партии в парламента в Багдад, като същевременно ще се избегнат санкциите срещу Ирак. Иран вече е създал отцепени групи или е прикрил такива групи, за да гарантира лоялността на милициите към властта в Техеран или да прикрие участието на по-големи милиции във военни действия срещу САЩ.

Иран помогна за отделянето на "Катаиб Хизбула" и "Асаиб Ахл ал-Хак" от "Джаиш ал-Махди" (JaM) на Муктада ал-Садр след 2006 г., тъй като JaM стана по-малко отзивчива към иранския контрол. Някои по-стари групи в Ирак, подкрепяни от Иран - като "Харакат Хизбула ал-Нуджаба", се борят да контролират някои елементи от своите сили, които явно провеждат неразрешени атаки срещу американските военни, Израел и някои иракски активи.

Прекалената и неконтролируема активност е негативна за Иран, защото рискът от ескалация, която да доведе до санкции или други негативни последици за иракската икономика, би отслабил сериозно усилията на Техеран да избегне санкциите. Известни иракски милиции, подкрепяни от Иран, разчитаха в голяма степен на групи за прикриване за провеждането на атаки от 2020 до 2021 г., вероятно за да избегнат удари от страна на САЩ в отговор на ескалацията на милициите срещу американските сили след удара на Щатите, при който загина командирът на силите „Кудс“ на Ислямската революционна гвардия генерал-майор Касем Солеймани през 2020 г.

Съпротива

Снимка: Багдад, Getty Images/Guliver

Повечето милиции вероятно ще се съпротивляват на предложенията на Иран, защото военните им крила са както тяхната причина за съществуване, така и инструмент за налагане на волята им върху другите иракчани. Източникът от Ирак, свързан с милициите, каза пред Amwaj Media, че някои милиции не подкрепят предложенията на Иран, защото по-нататъшната интеграция в иракската държава за тях се разглежда като заплаха за идентичността на милициите като организации за съпротива.

"Асаиб Ахл ал-Хак" се опита да убие тогавашния иракски премиер Мустафа ал Кадими през есента на 2021 г., за да наложи формирането на правителство, включващо подкрепяни от Иран милиции, а "Катаиб Хизбула" уби иракския изследовател Хишам ал-Хашими през юли 2020 г. заради неговите разследвания на структурата и поведението на групировката. Тези милиции също така считат „съпротивата“ срещу Израел и САЩ за своя причина за съществуване и някои от тях вече са проявили съпротива срещу разоръжаването.

По-малка група милиции, вероятно включваща Организацията "Бадр", може да се съгласи с иранските изисквания и да интегрира своите милиции в PMF, като се фокусира върху политиката. Това не би означавало, че "Бадр" е умерена, а по-скоро, че се стреми да се позиционира като водеща проиранска политическа сила в Ирак. Тази стъпка би била и израз на дълбоката ангажираност на "Бадр" към иранския проект в Ирак.

„Бадр“ вече подкрепи интегрирането на милициите в PMF и разоръжаването им, вероятно защото контролира по-голямата част от структурите за подкрепа на PMF и голям брой от нейните бригади. Това означава, че дори ако PMF отговаряше по-надеждно на премиера, „Бадр“ все пак щеше да упражнява изключително влияние в рамките на организацията и би могла да манипулира PMF, за да постигне целите си в Ирак. "Бадр" също така влияе върху Министерството на транспорта и много частни и публични предприятия в Ирак, които би могла да продължи да използва, за да помогне на Иран да се възползва от санкциите. Техеран също така би могъл да използва влиянието на "Бадр" в PMF и други министерства, за да отстрани и потисне милициите, които отказват предложенията за интегриране в политиката, заключава ISW.

