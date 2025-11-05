България е с най-голям ръст на производствените цени в ЕС

В България производствените цени през септември 2025 г. скочиха с 9,1% спрямо година по-рано след повишение с 9,1% и през август, като това е най-солидният растеж на цените на производител в рамките на целия Европейския съюз. Това показват данни на Евростат.

В същото време производствените цени в еврозоната и в целия ЕС се понижиха изненадващо през септември спрямо август.

Цените на производител в еврозоната и в целия Европейския съюз се понижиха през септември с 0,1% спрямо август, когато се свиха с 0,4%, докато очакванията бяха за тяхна стабилизация на нивата от предходния месец.

В България производствените цени се понижиха през септември с 0,7% спрямо август, когато отбелязаха спад с 0,5%, показват още данните на Евростат.

Това е най-солидното понижение на цените на производител в ЕС през септември, като аналогичен спад беше отчетен единствено и във Финландия, следвани от Кипър, Унгария и Полша (със спад от по 0,5%).

Най-силно повишение на производствени цени бе отчетно в Румъния (с 1,2%), Естония (с 0,7%) и Литва (с 0,4%).

