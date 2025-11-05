Войната в Украйна:

8 състезатели ще представят България на Световното първенство по спортна стрелба

05 ноември 2025, 14:48 часа 273 прочитания 0 коментара
Осем български състезатели ще участват на предстоящото Световното първенство по спортна стрелба с пневматично и малокалибрено оръжие, което стартира в събота в Кайро, Египет.

Отборът на България за Световното по спортна стрелба в Кайро

На пистолет при жените ще участват Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева, Адиел Илиева, Лидия Ненчева, а при мъжете Кирил Киров и Самуил Донков.

Двама са представителите на пушка при мъжете - Антон Ризов и Георги Канев.

Антоанета Костадинова

Треньорите, които ще пътуват за Египет, са Христо Маринов, Борис Димитров, Владислав Манев и Стоян Стаменов.

Тази вечер за египетската столица заминава първата група български национални състезатели и треньори. Над 700 стрелци от цял свят ще се състезават в двуседмичната надпревара на пистолет и пушка. 

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
