След като Албин Курти не успя: Ето кой ще опита да направи правителство в Косово

Президентът на Косово Вьоса Османи е поверил мандата за сформиране на ново правителство на заместник-лидера на управляващото Движение за самоопределение (ЛСВ) Глаук Конюфца, съобщи вестник „Коха Диторе“. Той е вторият кандидат на „Самоопределение“ за министър-председател, след като на 26 октомври настоящият премиер и лидер на партията Албин Курти не успя да си осигури достатъчна подкрепа за сформиране на правителство, пише македонската медия frontline.

Косово е в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари тази година, когато нито една партия не спечели мнозинство от 61 места в 120-членното събрание. В резултат на това председател на парламента не можеше да бъде избран в продължение на месеци, което блокира функционирането му.

Кой е кандидатът за премиер на Косово?

Роден в Прищина на 25 юли 1981 г., Конюфца учи философия в университета в Прищина. По време на студентството си е заместник-председател на студентската организация "Център за права". По отношение на техните позиции той не се различава от Албин Курти, след като през 2012 г. заяви пред Дойче веле, че подкрепя обединението на Албания и Косово с цел формирането на "Велика Албания", пише македонската медия "Вечер".

Като председател на парламента Конюфца беше открит защитник на разширяването на суверенитета на Косово и критикуваше посредничеството на ЕС във връзка с диалога със Сърбия.

Той публично подкрепя твърденията на Курти за пристрастието на предишния специален представител на ЕС за диалога между Сърбия и Косово, Мирослав Лайчак, като твърди, че позициите на Лайчак са били последователно тясно съгласувани с интересите на Сърбия, докато те са били очевидно неблагоприятни за „националните интереси или държавността на Косово“. ОЩЕ: Блокаж в Косово: Курти не беше избран за премиер, все още няма правителство