Легендарният китарист Marty Friedman с концерт в България през пролетта

Българската публика ще посрещне един от най-уважаваните китаристи в света - виртуозният Marty Friedman. Той се завръща в България със соло концерт на 15 април 2027 г. на малката сцена на Vidas Art Arena, за да представи най-новия си албум "Drama". Билети за концерта може да намерите в сайта на Ticket Station на цени, започващи от 44 евро.

Marty Friedman анонсира дългоочакваното си завръщане в Европа и Обединеното кралство с турнето "Live Drama in Europe" през 2027. Известен както като един от най-великите шредъри, така и с виртуозното си свирене на класическа китара, той ще представи у нас последния си албум "Drama" (2024 г.). "Преминах доста граници с този албум и надминах всичко, което съм правил с китарата досега", казва самият Friedman за албума пред изданието "Guitar World".

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Китаристът става популярен като част от техничарската неокласическа метъл формация Cacophony, в която формира неповторимо китарно дуо с Jason Becker. Музиката им носи всичко характерно за шред ерата на 80-те - бързи темпа, мелодични сола и преплитащи се двойни китарни партии с неокласически оттенък, които утвърждават името на Friedman на метъл сцената.

След разделянето на Cacophony, той участва и в други музикални проекти, както и издава поредица от солови албуми като дебютния му "Dragon's Kiss" (1988), "Scenes" (1992), "Introduction" (1994) и др. В соловото си творчество музикантът експериментира с различните метъл жанрове и свободно преминава от оркестрална мелодия към агресивно звучене.

През 2003, Marty Friedman се премества да живее в Япония, където участва в колаборации с локални артисти, работи по саундтрака на световно известни аниме сериали и издава студио албума "Tokyo Jukebox", в който свири кавъри на популярни японски песни.

Последният му албум "Drama" съчетава добре познатите за артиста оркестрални тонове, смесени с тежкото звучене на хеви метъла, които разказват емоционална история, която връща феновете му обратно към албума му "Scenes" от 90-те.

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"Европейското и британско турне "Live Drama in Europe" е задължително събитие за феновете на музиката от всички възрасти и на всички стилове, както и за най-взискателните почитатели на китарното изкуство. Подгответе се да разберете колко забавна може да бъде една малка "драма"!", споделят от екипа на Marty Friedman за предстоящата му обиколка.

Билети за концерта на Marty Friedman в София на 15 април 2027 може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 44 евро. Актуална информация за събитието следете тук.