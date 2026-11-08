Край на опашките: Дигитализират процеса по получаване на ТЕЛК

Краят на опашките за хора с увреждания е на хоризонта, тъй като ТЕЛК влиза в електронното управление. Това е записано в промените в Закона за здравето, приети на първо четене.

Измененията предвиждат пълна дигитализация на процеса по получаване на медицинска експертиза и софтуерна проверка за злоупотреби.

Предложението е подаването на документи да става онлайн.

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„Не само с квалифициран електронен подпис, а и с облачен електронен подпис, който може да се получи безплатно“, казва Александър Симидчиев, народен представител от „Демократична България“ и вносител на законопроекта.

Промените предвиждат информацията от подадените документи да влиза в база данни, където тя ще може да се обработва включително и с изкуствен интелект. Решенията остават отговорност на съответните комисии.

„За да може самите решения да бъдат градирани на такива, които са високорискови, и такива, които са обичайни или нискорискови, за да може на високорисковите да се обърне специално внимание“, посочва Симидчиев, цитиран от бТВ.

Промените ще подобрят контрола и ще ограничат опитите за злоупотреби с подаване на неверни данни.

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„В България има над 800 000 човека, които имат ТЕЛК. Това е доста висока цифра спрямо всички останали държави в Европа. Това значи, че със сигурност имаме и хора, които нямат нужда от ТЕЛК, но са го получили по някакъв начин, и това отнема от средствата, които са за хората, които наистина се нуждаят от ТЕЛК“, казва Александър Симидчиев.

Второто четене на промените се очаква най-късно към края на ноември.