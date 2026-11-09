"Хвърляме гориво в огъня при прегряваща икономика": Експерти разкритикуваха новия бюджет

Когато правите над 4% бюджетен дефицит при прегряваща икономика и практически нулева безработица, очевидно хвърляте още гориво на пазара, а то избива във внос и инфлация. Това предупреди Лъчезар Богданов, главен икономист в ИПП, в ефира на Нова телевизия относно състоянието на държавните финанси и параметрите на Бюджет 2027. Той и колегите му Михаил Кръстев и Любослав Костов изразиха различни оценки за финансовата политика на правителството, но се обединиха около мнението, че държавата се нуждае от далеч по-ефективно управление на публичните средства.

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Скандалът с пенсионните фондове

Според Михаил Кръстев вниманието трябва да се фокусира върху реално заложените мерки в законопроекта, вместо да се профанизира най-важният дебат за държавната политика. Любослав Костов отбеляза, че подобна комуникация с ЕК е стандартна процедура, но акцентира върху по-съществения въпрос - дали доходността от частните фондове наистина компенсира намалението на пенсията от ДОО за осигуряващите се там лица.

На обратното мнение е Лъчезар Богданов, който изтъкна противоречието: „С едната ръка казваме, че искаме частен капитал за инфраструктурни проекти, а с другата режем вноските в личните пенсионни партиди“.

Проектът за бюджет предизвика разнопосочни коментари. Михаил Кръстев отчете положителни тенденции като ограничаването на преразпределението под 40% от брутния вътрешен продукт и по-реалистичното планиране на приходите, които преди са били изкуствено напомпани от нереални очаквания за ДДС.

Любослав Костов определи бюджета като „скучен“, но спасителен, изтъквайки намалението на разходите спрямо предходната година и по-умерената капиталова и доходна политика.

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Лъчезар Богданов обаче отправи сериозни критики към средносрочната картина, определяйки я като „плаха“. Според него правителството отлага свалянето на дефицита под 3%, което оставя публичните финанси изключително уязвими. Той изчисли, че страната ще плати рекордна цена за дълга си: догодина разходите за лихви ще достигнат 1,5 милиарда евро при едва под 300 милиона евро преди четири години, като влошаването на фискалните показатели оскъпява външното финансиране.

Администрация и реформи

Голяма част от дебата се фокусира върху публичния сектор и доходите. Според Лъчезар Богданов държавата има нужда от радикално свиване на заетите в публично финансираните дейности с около 100 000 души, за да се преодолее неефективността.

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Михаил Кръстев контрира, че реформата не трябва да се свежда до механично чистене на бройки. „Трябва да има реално възнаграждаване на служителите, които създават стойност и успяват да изпъкнат“, посочи той, отбелязвайки, че докато в едни звена има излишък, в други сериозно липсват квалифицирани експерти.

В заключение експертите се съгласиха, че овладяването на инфлацията и защитата на покупателната способност на гражданите минават през строга фискална дисциплина и обвързване на растежа на доходите с реалната производителност на икономиката.