Удар по джоба за закуска: Баницата изпреварва цената на хляба

Закуските изпреварват хляба. Там се използват масло и сирене, които променят цената си повече, отколкото при хляба. Това каза в сутрешния блок на бТВ Димитър Людиев, хлебопроизводител от Бургас. Той обаче отбеляза, че скок на основния хляб вече има и разликата е около 5-6 процента. Причината по думите му е нарастване на цената на дизеловото гориво, като хлебопроизводителите имат притеснение и заради цената на газа.

"Имаме притеснение за цената на газа, която тръгна нагоре също. Електроенергията също поскъпва", каза Людиев.

По думите му компенсациите помагат, независимо, че са малки. "Не ни покриват изцяло разходите, но ни помагат, защото работим с малък марж до 4-5%", добави още Людиев.

Цената на хляба преди еврото

Той отговори на въпрос колко е струвал хлябът преди въвеждането на еврото и колко сега. "При основния типов и бял хляб цената не е пораснала повече от 5-6%. Имаше голяма разлика, когато хлябът беше освободен от ДДС", добави Людиев.

Цената на брашното?

Хрлебопроизводителят коментира и какво се случав на пазара с брашното.

"Цената на брашното последният месец се е променила, там мога да кажа цифри - с около 20 евро на тон. Засега няма други промени, няма и очаквания да има премени. Изчакваме пазара, той е различен от при хляба", добави още Людиев. ОЩЕ: Заради новите цени на газа и тока: Готви се поскъпване на хляба