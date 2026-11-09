Риск от идеологическа промяна или дори Закон за чуждестранните агенти: Писател предупреди за шльокавицата

"Докато Народното събрание се е втурнало да опази българския език, аз бих казал - нека всички ние заедно, дружно се опитаме да опазим българския език от Народното събрание. Там виждам огромна част от проблемите". Така писателят Иван Ланджев коментира в сутрешния блок на бТВ новия Закон за защита на българския език, или така наречения "Закон за шльокавицата".

Той обърна внимание, че една защита предполага заплаха и той би искал да разбере каква е тя.

"Има проблеми, които нямат нищо общо с този закон. Например - неграмотността, функционалната неграмотност, лошите читателски навици, бедният речник. Сякаш всичко това може да го открием в Народното събрание", отбеляза Ланджиев.

Какви са рисковете от този закон?

Ланджиев подозира, че с този закон се готви лека полека една идеологическа промяна.

От една страна той смята, че целта е да се внесе още скептицизъм спрямо Европа в България. Писателят смята обаче, че зад "тази хватка" стоят благовидни идеи.

Той постави въпроса и дали след Закона за защита на българския език не следва и Закон за чуждестранните агенти.

"Зад един благовиден предлог може да се прокарат идеологически приплъзвания", смята още писателят. ОЩЕ: "Pishete na balgarski": Подигравки, че новият закон за българския език вместо да защити кирилицата, налага "шльокавицата"