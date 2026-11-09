Емблематично кино в София затваря: След 27 години "Евро Синема" приключва дейност

След 27 години съществуване едно от малкото кина в София, в които можеше да се гледат качествени европейски филми, обяви, че затваря врати. Става въпрос за "Евро Синема", което ще приключи своето съществуване на 10 ноември. Новината бе съобщена чрез официалната Facebook страница на киното, а в текста се казва, че съвместната работа с "Културен Център G8" ще продължи, двата екипа ще се обединят, а една от залите ще бъде именувана "Евро Синема", "за да бъде съхранен споменът за културната локация".

Помещението се управлява от Министерството на културата

Ето какво пишат от "Евро Синема": "Помещенията, използвани от киното, представляват имот – публична държавна собственост с предназначение за "културна и обществена дейност", предоставен за управление на Министерство на културата. С оглед на подготовката на предстояща процедура, която ще определи нов наемател, развиващ посочената дейност, отлагана вече доста години, ведомството желае пространството да бъде предварително освободено".

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Не е ясно кога ще стартира процедурата и доколкои ще се запази досегашната дейност на помещението като кино.

"Признателни сме на всички вас – публиката, творци, оператори и институции във филмовата, културната и обществената сфера за подкрепата и дългогодишната съвместна работа, благодарение на които "Евро Синема" написа своята 27-годишна история, създаде своя запазена марка и бе едно от първите и емблематични арт кина в столицата", казват за финал от едно от последните арт кина в столицата.

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